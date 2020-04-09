Evini kanalizasyon suyu basan yaşlı kadının yardımına belediye yetişti - Son Dakika

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Evini kanalizasyon suyu basan yaşlı kadının yardımına belediye yetişti
6 saat önce
Evini kanalizasyon suyu basan yaşlı kadının yardımına belediye yetiştiMERSİN'in merkez Toroslar İlçesinde kanalizasyon hattı tıkandığı için lağım suyuyla dolan ev temizlenerek, dezenfekte etti.
Evini kanalizasyon suyu basan yaşlı kadının yardımına belediye yetişti
MERSİN'in merkez Toroslar İlçesinde kanalizasyon hattı tıkandığı için lağım suyuyla dolan ev temizlenerek, dezenfekte etti.Merkez Toroslar İlçesinde bağlı Sağlık Mahallesi'nde tek başına ikamet eden 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadının evini lağım suyu bastı. Çaresiz kalan yaşlı kadının yardımına ise belediye ekipleri yetişti. Konuyla ilgili ihbar alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evi önce lağım suyundan arındırarak temizledi. Ardından dezenfekte işlemini de yapan ekipler, evi hijyenik bir şekilde yaşlı kadına teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:33 Kaynak: DHA
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