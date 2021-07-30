Evini kenevir serasına dönüştürmüş - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenek kurularak kenevir yetiştirilen bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ve bulundurulduğu iddiasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ultraviyole ışık, fan, zamanlayıcı kullanılarak oluşturulmuş yetiştirme düzeneği içerisinde saksılara ekili vaziyette hint kenevirleri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.Ö., Y.K.S. ve C.Ş.K. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ