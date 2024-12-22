Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika
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Emlak

Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

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Ev sahipleri için 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni bir dönem başlayacak. Buna göre, evini kiraya vermek isteyenler için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulaması yeni yılla birlikte zorunlu hale gelecek. İşte düzenlemedeki tüm ayrıntılar...

22.12.2024 17:02
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Evini kiraya verecekler için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu hale gelecek.

EVİNİ KİRAYA VERECEKLER İÇİN "EİDS" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Gayrimenkul kiralama işlemlerinde düzeni ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale geliyor. Bu sistemle, evini kiraya vermek isteyen mal sahipleri, e-Devlet üzerinden sahip oldukları gayrimenkulü belirleyerek yetkilendirdikleri emlakçı aracılığıyla ilan yayınlayabilecek. Ticaret Bakanlığı, yeni sistemin uygulanabilirliğini test etmek için ilk etapta Bolu ve Manisa illerinde pilot bölge uygulaması başlatmıştı. 1 Kasım'dan bu yana zorunlu olarak uygulanan sistem, her iki ilde olumlu geri bildirimler aldı.

ZORUNLU OLACAK

Bu çalışmanın başarısını takiben sistemin tüm Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı. Şu anda yalnızca kiralık konut ilanlarını kapsayan EİDS, mal sahiplerinin gayrimenkullerini kaydederek ilan yetkisini sözleşme yaptıkları emlakçılara vermesini zorunlu kılıyor. Yetkisiz emlakçıların ve sahte ilanların önünü geçmeyi amaçlayan bu sistem, kiracıları da dolandırıcılıktan korumayı hedefliyor.

SAHTE İLANLARIN ÖNÜ KESİLECEK

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektör için büyük bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "EİDS, sektörde şeffaflığı ve güvenliği artıracak. Özellikle 'acil satılık' ya da 'fırsat' gibi gerçek dışı ilanlar nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetini sona erdirecek. Bakanlığımızın amacı şu an için sadece kiralık ilanları kapsaması yönünde. Ancak ilerleyen dönemde satılık ilanları da kapsayacağını umuyoruz."

YETKİSİZ EMLAKÇILAR DEVRE DIŞI KALACAK

Yeni sistemle, yetki belgesi olmayan emlakçıların portallarda ilan yayınlaması mümkün olmayacak. Federasyon başkanı Taylan, böylelikle "ayakçı" olarak tabir edilen yetkisiz emlakçıların piyasadan temizleneceğini ve dolandırıcılığın önünün alınacağını ifade etti.

Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak\'ta başlıyor

Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika

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