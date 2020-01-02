Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi.

Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

İki katlı evin giriş katında kumar oynayan 17 kişi ile ev sahibi O.E. yakalandı.

O.E, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye 5 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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