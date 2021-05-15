Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar - Son Dakika

Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar

15.05.2021 14:22

Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar Kocaeli'de iki araç kundaklanırken, aynı akraban bir kişinin de motoru çalındı Kocaeli'de dün gece saatlerinde akraba olan 2 kişinin aracı kundaklanırken o kişilerin kuzeni olan şahsın da aynı saatte motosikleti çalındı.

Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar

Kocaeli'de iki araç kundaklanırken, aynı akraban bir kişinin de motoru çalındı

KOCAELİ - Kocaeli'de dün gece saatlerinde akraba olan 2 kişinin aracı kundaklanırken o kişilerin kuzeni olan şahsın da aynı saatte motosikleti çalındı. Aracı kundaklanan Güler Canlı'nın evi ise aynı saatlerde kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Güler Canlı isimli vatandaş dün gece saat 3 buçuk sularında kızıyla beraber uyurken kurşun sesleri ile uyandı. Evine pompalı tüfekle saldırılan Güler Canlı kurşun seslerinin sona ermesinin ardından dışarıya bakınca aracının ateşe verildiğini fark etti. Büyük korku yaşayan Canlı, kendi evinden yaklaşık 500 metre ileride bulunan Şahin Demir isimli akrabasının da otomobilinin kundaklandığını öğrenirken yine kendine yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Orhan Koç isimli başka bir akrabasının motosikletinin çalındığını öğrendi. Kundaklanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, kurşunlanan evde de maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan mağdurlar, büyük korku yaşadıklarını belirterek, kendilerine bunları yapan suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

"Teyzemin arabası kastedilmiş, evine kurşun atmışlar"

İtfaiye seslerini duyunca dışarı çıktığını ve motorunun çalındığını fark ettiğini belirten Orhan Koç isimli vatandaş, akrabaları ve kendisine bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Sabaha karşı saat 4 buçuk gibi iki tane itfaiye ambulans, gidiyor. Ondan sonra sabah bir baktım pencereden ben ev yanıyor sandım üstümü başımı giyindim kalktım baktım aracımın yerinde olmadığını fark ettim, polisi çağırdım. Ondan sonra polis ifademi aldı. Ondan sonra bir duydum teyzemin arabası kastedilmiş, evine kurşun atmışlar, eniştemin arabasını yakmışlar aynı saat, aynı günde. Yapan kişilerin cezasını çekmelerini istiyorum. Bulunmasını istiyorum. Acımız büyük onlar da vurulabilirdi. Kızı da vardı kızı da vurulabilirdi. Masraf 250 bin TL var. İki aracımız yandı, motorumuz çalındı. Bunların cezalarını çekmelerini istiyorum. Bir iki kişiden şüpheleniyoruz ama polis araştırıyor tam net bilgi veremiyoruz. Polis araştırıyor" dedi.

"Benim üstüme de yıkmak istiyor olabilirler"

Olayı gerçekleştiren şahısların olayı kendi üzerine yıkmak için motorunu çalma ihtimalleri olduğunu ifade eden Koç, "Benim motorumu alıp yapma duygusu var, benim üstüme de yıkmak istiyor olabilirler bu olayı bakacağız, polis bulacak inşallah araştırıyor. Kamera kayıtları var. Kamera bunları bulacak. İnşallah polis arkadaşlarımız da yardımcı olacak, yapan kişi cezasını çekecek" diye konuştu.

"Kızımı vuruldu sandım"

Evi kurşunlanan ve aracı kundaklanan Güler Cansu isimli vatandaş, kurşun sesleri ile uyandığını ve büyük korku yaşadığını belirterek, "Gece 3 buçuk civarlarındaydı kızımla yatmıştık işte daha ben yeni uykuya dalmıştım. Kurşun sesleri ile uyandım kızımı vuruldu sandım, üzerine kapandım. Bayağı bir sıktılar. Kalktım baktım arabam yanıyor, evim komple kurşun yani çok kötü bir durumdu yani. Normalde biz bir aileyiz, bir düşmanımız yok, her hangi bir şeyimiz yok. Aynı anda hem eniştemin hem benim arabam yandı, evime kurşun sıkıldı, kuzenimin motoru çalındı. Yani kimseden şüphelenmiyoruz ama bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar

Orhan Koç, İtfaiye, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar - Son Dakika


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