- Evini matbaaya çeviren sahteci, jandarma ekiplerince yakalandı
Sahte belge bastı, jandarmadan kaçamadı
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri düzenlediği operaysonla, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve belge düzenleyen zanlıyı yakaladı. Daha önce aynı suçtan hüküm giyen zanlının cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden sahte belge düzenleme başladığı öğrenildi. Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda zanlının evini adeta küçük bir matbaaya çevirdiği görüldü.
Sahtecilikten Hüküm Giydi, İflah Olmadı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte evrak operasyonunda; Fatih
ilçesine kurmuş olduğu illegal bir matbaada sahte resmi belge basımı yaptığı tespit edilerek yakalanan, müteakiben çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan L.I isimli şahsın, serbest bırakılır bırakılmaz başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belge düzenlemeye devam ederek şahısların yurtdışına kaçmalarına yardımcı olduğu bilgisi alındı.
Küçük Bir Matbaaya Çevirmiş
Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ve araştırma neticesinde şüphelinin sahte evrakları bastığı Fatih ilçesi Karagümrük semtinde bulunan evinin adresi tespit etti ve takibe başladı. Müteakiben operasyon için düğmeye basan jandarma, evin bir bölümünü çok iyi kamufle ederek adeta küçük bir matbaaya çeviren isimli şahsı yakaladı.
Evde yapılan aramalarda; sahte belge yapımı için düzenek haline getirilmiş bilgisayar ile bu bilgisayara bağlı lazer yazıcı ve PVC kimlik kaplama makinasının yanı sıra UV ışık kontrol cihazı vb. malzemelerde ele geçirildi.
Jandarmanın Dikkatinden Kaçmadı
Şüpheli şahıs bilgisayarda yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını depoladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını engellemek maksadıyla maket bıçağı diye tabir edilen malzemenin plastik aksamının içerisine gizlediği görüldü. Jandarma ekipleri tarafından söz konusu taşınabilir bellek ile birlikte çok sayıda sahte boş nüfus cüzdanı ve sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.
Şüpheli (L.I.), çıkarıldığı adli makamlarca tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.