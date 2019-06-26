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Evini müzeye çevirdi

52 dakika önce

Bursa'nın Keles ilçesinde bir vatandaş, evini geçmiş dönemde kullanılan eşya ve kıyafetlerle donatarak adeta müzeye çevirdi.

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Bursa'nın Keles ilçesinde bir vatandaş, evini geçmiş dönemde kullanılan eşya ve kıyafetlerle donatarak adeta müzeye çevirdi.
Bursa'nın Keles ilçesi Baraklı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Öz'ün evi adeta geçmişe ışık tutuyor. 55 yaşındaki Abdullah Öz, geçmişte kullanılan eşyalara merak saldı. 10 yıldır Baraklı ve çevre mahallelerden edindiği eşya ve araç-gereçleri evi ve müştemilatında sergiliyor. 70 yıla kadar geçmişe dayanan eşyalar görenleri de yıllar sonrasına götürüyor. Tulum, ayran yayığı, ütü, kaset çalar, tarım aletlerinin yanı sıra kıyafetlerde görenleri geçmişle yolculuğa çıkartıyor. Yıllar geçtikçe geçmişe özlem duyduğunu ve eski eşyaların değerini daha yakından hissettiğini kaydeden Abdullah Öz, "Yıllardır gerek kendi mahallemde, gerekse civar bölgelerde gördüğüm eşyaları toplamaya çalıştım. Evimin en güzel yerinde sergileyerek hem özlemimi gideriyorum, hem de misafirlere gösteriyorum. Geçmişimizi unutmamalıyız. Eve gelen gençlerin birçoğu eskiden kullanılan eşyaları bilmiyor. Onları tanımaları ve geçmişte atalarının ne şartlarda yaşadıklarını öğrenmeleri lazım. Elimde olmayan eşyaları edinmeye devam edeceğim. Benim için değerleri çok yüksek" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
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