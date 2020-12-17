Evini ofise dönüştürdü, perde ihracatçısı oldu - Son Dakika

Evini ofise dönüştürdü, perde ihracatçısı oldu

17.12.2020 11:09
Evini ofise dönüştürdü, perde ihracatçısı oldu, System.String[]

Bursa'da 14 yıl önce evinin bir odasını ofis olarak kullanarak perde ihracatına başlayan girişimci, çoğunluğu Asya kıtasında olmak üzere 53 ülkeye ürün satıyor.

Bursa'da 14 yıl önce evinin bir odasını ofis olarak kullanarak perde ihracatına başlayan girişimci, çoğunluğu Asya kıtasında olmak üzere 53 ülkeye ürün satıyor.

Girişimci Ayhan Denizci, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında bir tekstil firmasında işe girdi.

Kendi firmasını kurmayı ve yurt dışına açılmayı hedefleyen Denizci, 2006'da hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Sermaye için aracını 22 bin liraya satan ve elindeki para yeterli olmadığından evinin bir odasını ofise dönüştüren Denizci, yurt dışına perde ihracatına başladı.

Ayhan Denizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de desteğiyle yaklaşık bir yıl firmalardan hazır ürün alıp yurt dışına sattığını söyledi.

Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini belirten Denizci, "Bir yıl evde çalıştıktan sonra ofis açtım. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'e, hatta Çin dahil 53 ülkeye çoğunluğu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner (eni dar masa örtüsü) gibi ev tekstili ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin'den düz tül getirirken biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz." dedi.

"Türk mallarının kalitesi bizi yurt dışında her zaman 1-0 önde başlatıyor"

Denizci, Türkiye'nin tekstildeki kalitesinin yabancılar tarafından bilindiğini vurguladı.

Bu sayede onlarca ülkeye ihracat yapabildiğini dile getiren Denizci, "Türk tekstili, 'Turkish Quality' olarak dünyada çok bilinen bir marka. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin birinci sebebi Türk mallarının kaliteli olması. Bu kalite bizi yurt dışında her zaman 1-0 önde başlatıyor." ifadesini kullandı.

Denizci, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tesisinde daha çok perdelik kumaş ürettiklerini belirtti.

Ürünlerinin, ihraç edildiği ülkelerde beğenildiğini söyleyen Denizci, şunları kaydetti:

"Yıllardır ihracat yaparken maalesef iç piyasaya yönelik bir çalışma yapamadık. İç piyasada mağaza açma konusunda son zamanlarda 'Sizin ürünlerinizi nereden alabiliriz, yurt içinde bulamıyoruz' diye büyük bir talep vardı. Bize birtakım istekler ve sitemler oluştu. Biz de buna karşılık iç piyasaya da giriş yapma kararı aldık ve yurt dışına satmış olduğumuz ürünleri yurt içine sunmayı düşündük. Tekstil Pazarı adı altında ilk mağazamızı da açmış olduk. Mağazacılık sektöründe Türkiye geneline yayılmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda ihracata devam ettiğimiz için yurt dışında da mağazalaşmayı hedefliyoruz. Singapurlu bir müşterimiz, 'Bu mağazalardan Singapur'a ne zaman açabiliriz?' diye sordu. Önce Türkiye, sonra yurt dışında mağaza açmayı planlıyoruz."

Türkiye, Bursa, Türk, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Evini ofise dönüştürdü, perde ihracatçısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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