Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu - Son Dakika

Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu

ANTALYA'da, çocukluğunda çok kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak benimsemesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği, Avrupa Kupası şampiyonu Volkan Doğan (30), koronavirüs nedeniyle evinin salonunda ve terasta antrenman yaparak, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

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ANTALYA'da, çocukluğunda çok kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak benimsemesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği, Avrupa Kupası şampiyonu Volkan Doğan (30), koronavirüs nedeniyle evinin salonunda ve terasta antrenman yaparak, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da çocukluğunda arkadaşlarıyla sık sık tartışıp, kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak öğrenmesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği Volkan Doğan, 4 yılda başarılarıyla yakınlarını gururlandırdı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenmanlar yaparak farklı turnuvalarda birincilikler kazanan Doğan, son olarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda 70 kiloda birinci olan Volkan, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Milli takım formasıyla dünya şampiyonasına katılmayı hedefleyen Volkan Doğan, koronavirüs nedeniyle salonların kapanması sonrası antrenmanlarına evde devam etti. İnteraktif eğitimle antrenörünün direktiflerini evinin salonunda uygulayan sporcu, egzersiz hareketlerinde su şişesini ağırlık olarak kullanıp, kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Performans kaybı yaşamamak için evinin salonunda çalışan Doğan, haftada 1 gün de maskesini takıp, antrenörüyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, terasta teknik çalışma yaptı.

'SU BİDONLARINI AĞIRLIK OLARAK KULLANIYORUM'

Evde çalışmalarını aralıksız sürdüren sporcu, milli takım seçmelerine katılacağı günün hayalini kuruyor. Rakiplerini yenmek için çaba sarf ettiğini anlatan Volkan Doğan, "4 yıldır muay thai yapıyorum. Küçükken sürekli kavga ettiğim için ailem spora yönlendirdi. Dövüşün sadece spor olduğunu öğretti. Güzel başarılar elde ettim. Son olarak EMF Cup'ta 70 kiloda şampiyon oldum. Hedefim milli takıma seçilerek Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katılmak. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Koronavirüs nedeniyle salonların kapalı olmasından evimi antrenman salonuna dönüştürdüm. Evimde yaptığım antrenmanda su bidonlarını ağırlık olarak kullanıyorum. Çatıda da teknik çalışmalar yapıyorum. Koronavirüs sonrası düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyorum. Milli formayla ülkemi en güzel şekilde uzun yıllar temsil etmek istiyorum" diye konuştu.


Volkan Doğan, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu - Son Dakika

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