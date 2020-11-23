Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi - Son Dakika

Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi

23.11.2020 17:36
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi, System.String[]

Denizli'de bir şüpheli evini sahte içki üretmek için atölyeye çevirdi.

Denizli'de bir şüpheli evini sahte içki üretmek için atölyeye çevirdi. KOM ekipleri şahsı gözaltına alırken piyasaya kaçak telefon süren 2 kişide operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda onlarca litre sahte içki ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Denizli'de bir şüpheli evine kurduğu düzenek ile adeta atölyeye çevirdi. Sağlık açısından uygun olmayan şartlarda üretilen sahte alkolleri piyasaya süren şüpheliye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon düzenledi. Daha önceden kullanılan alkol şişelerini pres makinesi ile yeniden kapatarak piyasaya süren şüpheli gözaltına alınırken 177 litre sahte alkol, 282 adet imalatta kullanılan malzeme, ve kapakları yeniden kapatmak için kullanılan pres makinesi ele geçirildi. Ayrıca KOM ekipleri kaçak cep telefonları piyasaya süren 2 şüpheliyi tespit etti. Bir süre takibe alınan şüphelilere operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 2 şahsı gözaltına alırken 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ

Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi

Operasyon, Denizli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi - Son Dakika


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