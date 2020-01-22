Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon - Son Dakika

Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

6 saat önce

Ataşehir'de polis ekipleri, sahte içki imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi.

Ataşehir'de polis ekipleri, sahte içki imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda sıvı madde ile malzeme ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir'de bir şahsın sahte içki imalatı yaptığı bilgisi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Polis, 12 Ocak Pazar günü 19.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesindeki sahte içki imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 569 adet her biri 44 ml olan şişe sıvı madde, 8 adet 1 litrelik şişeler içerisinde sıvı madde, 2 adet 20 ml cam şişe içerisinde sıvı madde, 1 adet 1,5 litrelik şişe içerisinde sıvı madde, 1 adet 25 litrelik bidon içerisinde sıvı madde, 1 adet 125 ml cam şişe içerisinde sıvı madde, 1 adet 10 litrelik bidon içerisinde sıvı madde, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde anason maddesi, 1 adet 5 litrelik bir bidon içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen madde, 10 paket her biri 1 kilogram gelen ve ekmek ve şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen maya besini ele geçirildi.

Polis tarafından yakalanan ve hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan Tahir P. (51) isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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