Evini sahte içki imalathanesine çevirmiş - Son Dakika

Evini sahte içki imalathanesine çevirmiş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde imalathaneye çevrilen bir evde 2 bin 375 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde imalathaneye çevrilen bir evde 2 bin 375 litre sahte içki ele geçirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığınca. ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde C.Ö. isimli şahsın ikametinde sahte içki üreterek satışını yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 2 bin 375 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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