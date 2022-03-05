EVİNİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN DOLANDIRILDI - Son Dakika
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EVİNİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN DOLANDIRILDI

05.03.2022 09:49

İSTANBUL'da satılık ilanı veren mağdurla iletişime geçerek, dostluk kuran ardından "Kredi kartım yurtdışı olduğu için ödeme yapamıyorum" diyerek 40 bin lira değerinde bir bilgisayar aldırarak ortadan kaybolan dolandırıcı gözaltına alındı.

İSTANBUL'da satılık ilanı veren mağdurla iletişime geçerek, dostluk kuran ardından "Kredi kartım yurtdışı olduğu için ödeme yapamıyorum" diyerek 40 bin lira değerinde bir bilgisayar aldırarak ortadan kaybolan dolandırıcı gözaltına alındı. Şüpheli Hüseyin K.'nın (51) daha önceden dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık ve yaralama suçlarından 20 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da önceki gün polise başvuran E.T.G.(42) evini satmaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren E.T.G. "Satılık ilanı verdiğim ev için biri aradı. Kanada'da yaşadığını patronu için bir ev alacağını söyledi. Buluştuk ve evin fiyatı konusunda anlaştık. Daha sonra bana bir bilgisayar almak isteğini ancak kredi kartının yabancı ülke kartı olduğu için çalışmadığını söyledi." dedi. Durumdan hiç şüphelenmediğini anlatan mağdur E.T.G. ona yardımcı olmak için kendi kredi kartı ile bilgisayarın ücreti olan 37 bin lirayı ödediğini ancak şüphelinin daha sonra bilgisayarı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cep telefonu kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Hüseyin K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 12 kez dolandırıcılık, 4 kez tehdit, 2 evden hırsızlık, 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 20 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen E.T.G., kendisini dolandıran Hüseyin K.'yı teşhis etti. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN DOLANDIRILDI

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Kaynak: DHA

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