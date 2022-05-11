Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı - Son Dakika
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Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı

11.05.2022 11:31
Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı

AKSARAY'da Mehmet S. (45), evinde tabanca imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

AKSARAY'da Mehmet S. (45), evinde tabanca imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 14 tabanca, ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde oturan Mehmet S.'nin, evini silah imalathanesine dönüştürdüğü bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, dün operasyon düzenledi. Mehmet S.'nin, evinin alt katına kurduğu atölyede tabanca imal ettiği belirlendi. Mehmet S., gözaltına alınırken, 14 tabancaya ve tabanca yapımında kullanılan malzemelere de el koyuldu. ?


Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı
Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı
Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evini silah imalathanesine dönüştürdü, gözaltına alındı - Son Dakika


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