Son Dakika Haberleri: Evini Su Basan Ailenin Yardımına Ekipler Yetişti

Evini Su Basan Ailenin Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Yüksekova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katını su basması sonucu eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yüksekova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katını su basması sonucu eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Karların erimesi sonucu İnanlı Mahallesi'ndeki binanın zemin katında kiralık evde oturan Şener ailesinin evini su bastı.

Aile, komşularına haber vererek su altında kalan eşyalarını çıkartmaya çalıştı.

Aile bireyleri, evde gider olmadığı için kendi imkanlarıyla duvarı baltayla delerek suyu tahliye etmeye çalıştı.

Birçok eşyası su içerisinde kalan Şener ailesi, daha sonra durumu yetkililere bildirdi.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Evin etrafında biriken karları temizleyen ekipler, yola eğim vererek suyun daha fazla içeri girmesini önledi.

Evi sular altında kalan Ragıp Şener, yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde evini su bastığını söyledi.

Şener, şöyle konuştu:

"Duvarın dibini baltayla delmeye çalıştık ve suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Karla mücadele ekipleri yardımımıza geldi. Ekipler, binanın etrafındaki karları temizleyip suyun daha fazla içeri girmesini önlemeye çalıştı. İki çocuğumu akrabalarımın evine gönderdim. Evin döşemeleri su içinde. Bodrumdaki inşaat malzemeleri zarar gördü ve kullanılamaz durumda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Yüksekova, Güncel
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