Son Dakika Haberleri: Evini su basan vatandaş yardım bekliyor
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Evini su basan vatandaş yardım bekliyor

36 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.

Evini su basan vatandaş yardım bekliyor, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.


İlçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Kültür sokakta Doğan Akdağ'ın müstakil evini su bastı. Birkaç gün önce su basan evde bulunan eşyalar zarar gördü. Durumu yetkililere bildirdiklerini ancak evlerinin altından su gelmeye devam ettiğini ifade eden Akdağ, yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.


Akdağ; "Şebeke suyu binanın altından gidiyormuş. 10 gündür geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Şimdiye kadar gelip gidiyorlardı, ev su alınca müdahaleye başladılar. Evin altı yarım metre su doldu, aşağı yukarı 3 ton vardı. Eşyalar, mutfak hep battı. Evin her tarafı çöktü, kabardı. İlla ölüm mü olacak. Ev su aldı, otursak çökecek mi çökmeyecek mi orası da var" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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