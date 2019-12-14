Evini su basan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar nedeniyle evini su basan yaşlı ve hasta kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evinden çıkarıldı.

Bugün sabah saatlerinde başlayan yağışlar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evler de zarar gördü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda tek yaşadığı evini su basan ameliyatlı ve yaşlı İslim Gören, konuttan çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, merdiven yardımıyla çıktıkları evin ikinci katından yaşlı kadını aşağı indirdi.

Sağlık durumu iyi olan Gören, yakınlarına ait bir eve götürüldü.