Son Dakika Haberleri: Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı
Son Dakika Güncel Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı

7 saat önce

BURSA'da, uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğaltıp, satmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı, System.String[]

BURSA'da, uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğaltıp, satmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, B.T.'nin evinde, elde ettiği uyuşturucuları farklı maddeler katarak çoğalttığı ardından da sattığı bilgisine ulaştı. B.T.'yi teknik ve fiziki takibe alan polis, eve operasyon düzenledi. B.T., gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise, 950 gram uyuşturucu elde etmek için hazırlanan farklı türde maddeler ile 20 kilo 100 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmada kullanılan kimyasal madde, satışa hazır metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
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