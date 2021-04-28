Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş - Son Dakika

Manisa'da bir evde uyuşturucu imalatı bilgisini alan emniyet güçlerince ikamete yapılan operasyonda ışıklandırma sistemleri, havalandırma boruları, 5 kök Hint keneviri ile çok sayıda düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 5 kök Hint Keneviri maddesi, 69,69 gram Skunk maddesi ile uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan, 8 adet ışıklandırma sistemi, 5 adet güç kaynağı, 1 adet havalandırma filtresi, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet pervane, 1 adet buhar makinesi, 1 adet akım ölçer ve 1 adet spreyleme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA