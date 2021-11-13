Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan baskında gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Güvendik Mahallesi'nde Bekir Ç. (45) ismindeki şüphelinin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şahsın evine daha sonra operasyon yapıldı. Evde yapılan aramalarda, 29 kök hint keneviri bitkisi, 875 gram kurutulmuş vaziyette hint keneviri bitkisi, 1 adet pompalı tüfek, 16 adet pompalı tüfek fişeği, 48 adet tabanca fişeği, havalandırma ve ısıtma sistemi düzenekleri ele geçirildi. Baskında yakalanan ve gözaltına alınan Bekir Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR