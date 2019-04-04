Evini Uyuşturucu Serasına Çevirdi

Ankara'da evinde kurduğu serada uyuşturucu imal edilen bitki yetiştiren şahıs yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da evinde kurduğu serada uyuşturucu imal edilen bitki yetiştiren şahıs yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Çayyolu'da bir evde uyuşturucu imal edilen bitki yetiştirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi. Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu yetiştirmek için kurulan düzenek karşısında şaşkına döndü. Bez dolabın çeşitli materyaller yardımıyla seraya çevrildiği görüldü. Evinde sera kuran Antalya'nın Muratpaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı üniversite mezunu Hasan E. (26) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 9 büyük saksı, havalandırma motoru, koku önleyici tahliye borusu, 2 adet aydınlatma ışığı, 2 adet ısıtma cihazı, 2 adet güç kaynağı, yetiştirilen skunk maddesinin hızlı büyümesi için kullanılan sıvı gübre, küçük deney tüplerinde 11 adet Hint keneviri ve 1 kilo 50 gram ağırlığında hasat edilmiş skunk maddesi ele geçirildi.



Hasan E.'nin sosyal paylaşım sitelerinden uyuşturucu maddelerin nasıl yetiştirdiği ve düzeneklerin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin bilgi edindiği belirlendi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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