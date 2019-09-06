Son Dakika Haberleri: Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon
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Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon

2 saat önce

Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan ve evini uyuşturucu serasına çeviren Cenan S., polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan ve evini uyuşturucu serasına çeviren Cenan S., polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Farklı suçlardan da sabıkası olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Maltepe Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü, bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda Cenan S. (32) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 156 gram 9 kök marihuana bitkisi, 77 gram satışa hazır halde kurutulmuş marihuana maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca şahsın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Maltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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