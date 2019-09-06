Son Dakika Haberleri: Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon
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Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon

1 saat önce

- Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyonİSTANBUL - Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan ve evini uyuşturucu serasına çeviren Cenan S. isimli şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

- Evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon

İSTANBUL - Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan ve evini uyuşturucu serasına çeviren Cenan S. isimli şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Farklı suçlardan da sabıkası olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Maltepe Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesinde geçtiğimiz Cumartesi günü, bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda Cenan S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 156 gram 9 kök marihuana bitkisi, 77 gram satışa hazır halde kurutulmuş marihuana maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca şahsın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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