Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş - Son Dakika
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Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş

28.02.2022 09:52

- Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

- Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evi uyuşturucu yetiştirmek için dizayn ettiği görülürken, uyuşturuculara el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde 1 şahsın apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemi sayesinde uyuşturucu imal ve satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptığı aramada 572 adet skunk bitkisi, 579 gram skunk uyuşturucu madde, 364 adet skunk tohumu, 7 skunk tohum tüpü, 1 skunk öğütücü aparat, 7 mavi-mor ışık kaynağı,1 vantilatör ve 1 skunk üretiminde kullanılan kabin ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulurken, şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş
Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş
Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş

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Uyuşturucu, Jandarma, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş - Son Dakika
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