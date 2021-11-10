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Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti

10.11.2021 22:52
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Kocatepe Mahallesi'nde 65 yaşındaki annesi Fatma T. ile yaşayan ve ruhsal sorunları bulunduğu ileri sürülen Fatih T. (28) ikamet ettiği evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.'nin elinden kurtulmaya başaran anne büyük bir panik ile evden kaçtı.

ANNE, EVLAT KORKUSUNA DAYANAMADI

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Fatih, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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