Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Beraber mi aldın" - Son Dakika
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Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Beraber mi aldın"

27.05.2022 12:10

Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Beraber mi aldın" Tekirdağ'da babasına ait ikamet ettiği evi yaktığı iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Beraber mi aldın"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da babasına ait ikamet ettiği evi yaktığı iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna cevap veren şahıs, "Benim evim, beraber mi aldın" demesi ise tepki çekti.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sebeplerden dolayı sinirlerine hakim olamayan F.D. isimli kişi, babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi. Dumanların fark edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna cevap veren şahıs, "Benim evim, beraber mi aldın" demesi ise tepki çekti.

Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: Beraber mi aldın
Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: Beraber mi aldın
Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: Beraber mi aldın
Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: Beraber mi aldın

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: 'Beraber mi aldın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Beraber mi aldın" - Son Dakika
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