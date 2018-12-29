Son Dakika Haberleri: Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti

Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti

37 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı.

Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı. Evi yakacağını söyleyen kadını polis güçlükle ikna ederek evden çıkardı, ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Meryem K. evde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak ateş yaktı. Çevreden geçen insanlara bağırarak evi yakacağını söyleyen kadını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis Meryem K.'yi güçlükle ikna ederek evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ateş söndürülürken, polis Meryem K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.  

Meryem K.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:35 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Meryem, Polis, Güncel
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