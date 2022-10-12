Evini yaktı, ailesi feryat etti

BURSA - Bursa'da bir şahıs kendi evini ateşe verdi. Komşuda olan ailesi yanmış evlerini görünce feryat etti.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren R.Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı apartmanı ateşe verdi. Alevlerin büyümesiyle korkulu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi. O sırada komşusundan gelen aile fertleri evlerini küle dönmüş şekilde görünce feryat etti. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, polis olay yerinde yakaladığı R.Ö'yü gözaltına aldı.