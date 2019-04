Evini Yaralı ve Hasta Hayvanlara Açtı

Baykuş, karga ve bukalemunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 yaralı ve hasta hayvanı evinde tedavi ve rehabilite etmeye çalışan veteriner teknikeri Nimet Dönmez, kendisine sağlanacak destekle hayvanlara özel bir rehabilitasyon merkezi açabilmenin hayalini kuruyor.

Keçiören ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlardan beri hayvanlara ilgi duyan 36 yaşındaki Dönmez, yaklaşık 3 yıldır sokakta bulduğu ve tanıdıkları vasıtasıyla kendine ulaştırılan bakıma muhtaç hayvanlara evini açıyor.



Veteriner Teknikeri Dönmez'in evinde şu an bakımlarını üstlendiği baykuş, karga ve bukalemunun da aralarında bulunduğu 100'e yakın yaralı ve hasta hayvan bulunuyor.



Ev ortamında cerrahi operasyonlar, enjeksiyon işlemlerini gerçekleştirebilen ve "yaşamaz" gözüyle bakılan canlıların hayata tutunmalarına yardımcı olan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar karga, baykuş, guineapic, hamster, papağan gibi birçok hayvanı tedavi ettiğini anlattı.



Hasta hayvanlar için ev ortamının tam olarak uygun olmadığını ancak bu hayvanların doğada da yaşayamayacaklarını ifade eden Dönmez, yardımseverlerin ve yetkililerin katkılarıyla hayvanlara özel bir rehabilitasyon merkezi açmayı istediğini söyledi.



"Sokağa bırakmaya kıyamadığım için evde bakıyorum"



Rehabilitasyon merkezi açmak için yeterli maddi imkana sahip olmadığını vurgulayan Dönmez, "Bu ufaklıklar bana geldiklerinde çok kötü vaziyetteydi. İyileştirdiklerim de oldu. Bazılarında ciddi yaralanmalar olmuş ondan dolayı da herhangi bir şey yapılamıyor. Benim yetmediğim yerde fakülteye de götürdüm. Orada da hocalarımız aynı şeyleri söylediler. Ben de sokağa bırakmaya kıyamadığım için getirip evde bakmaya başladım." diye konuştu.



Zamanla evindeki hayvanların sayısının artmaya başladığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:



"Yaralı ve hasta hayvanlara elimden geldiğince iyi şekilde bakmaya çalışıyorum ama bu ortam onlar için uygun bir ortam değil. Rehabilitasyon merkezi açılabilirse onları eğitip sosyalleştirilebileceğimi de düşünüyorum. Örneğin, Fransa'da izmarit toplayan kargalar vardı. Ayrıca bu hayvanların hepsini merkez ortamında yaşatmak isterim çünkü doğada yaşayabilecek durumda değiller."



"Her şehirde bir merkez yapılmasını talep ediyorum"



Hayalini kurduğu rehabilitasyon merkezinde hasta hayvanlara özel karantina odaları, zoonoz hastalıkların tespiti açısından Ar-Ge çalışmaları yapılacak alanların yer alacağını, aynı zamanda veterinerlik fakültesi öğrencilerinin de pratik yapma imkanı bulabileceklerini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:



"Bu hayvanların bakımı gerçekten zor ve maddi olarak da ciddi masrafları var. Eğer bu merkez açılabilirse veterinerler eşliğinde tedavileri yapılabilir. Vatandaşlar da buldukları yaralı hayvanları tedavi için getirebilirler. Her şehirde böyle bir merkez yapılmasını talep ediyorum."

