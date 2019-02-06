Evinin 15 Metre İlerisinde Ölü Bulundu
1 saat önce
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Ersan, saat 08.00 sıralarında evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde kaldırım kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Ali Ersan, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hasan Ali Ersan'ın cenazesi morga konuldu.
Olay yerinde inceleme yapan polis Hasan Ali Ersan'ın yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu
AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı
İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret