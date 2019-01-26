Son Dakika Haberleri: Evinin Anahtarını İçerde Unutunca Çocuğunu Pencereden Sarkıttı

Evinin Anahtarını İçerde Unutunca Çocuğunu Pencereden Sarkıttı

11 dakika önce

- Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu pencereden sarkıttıKAHİRE - Mısır'ın Giza şehrinde evinin anahtarını evde unutan bir kadın küçük yaştaki çocuğunu pencereden sarkıtıp balkona çıkmaya zorlayarak hayatını tehlikeye atınca güvenlik görevlileri gözaltına aldı.

- Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu pencereden sarkıttı

KAHİRE - Mısır'ın Giza şehrinde evinin anahtarını evde unutan bir kadın küçük yaştaki çocuğunu pencereden sarkıtıp balkona çıkmaya zorlayarak hayatını tehlikeye atınca güvenlik görevlileri gözaltına aldı.
Hayatı tehlike yaşayan çocuğun çığlıkları mahalleyi inletince bir komşu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada görüntülerden dehşete kapılanlar durumu savcılığa bildirdi. Polis çocuğunu pencereden sarkıtarak hayatını tehlikeye atan anneyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor

Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:37:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Anahtarını İçerde Unutunca Çocuğunu Pencereden Sarkıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]