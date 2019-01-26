Evinin Anahtarını İçerde Unutunca Çocuğunu Pencereden Sarkıttı
11 dakika önce
- Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu pencereden sarkıttıKAHİRE - Mısır'ın Giza şehrinde evinin anahtarını evde unutan bir kadın küçük yaştaki çocuğunu pencereden sarkıtıp balkona çıkmaya zorlayarak hayatını tehlikeye atınca güvenlik görevlileri gözaltına aldı.
- Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu pencereden sarkıttı
KAHİRE - Mısır
'ın Giza şehrinde evinin anahtarını evde unutan bir kadın küçük yaştaki çocuğunu pencereden sarkıtıp balkona çıkmaya zorlayarak hayatını tehlikeye atınca güvenlik görevlileri gözaltına aldı.
Hayatı tehlike yaşayan çocuğun çığlıkları mahalleyi inletince bir komşu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada görüntülerden dehşete kapılanlar durumu savcılığa bildirdi. Polis
çocuğunu pencereden sarkıtarak hayatını tehlikeye atan anneyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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