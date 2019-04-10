Evinin Ardiyesinde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
1 saat önce
ZONGULDAK'ta Halim D., 3 katlı evinin giriş katındaki ardiyede tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.
ZONGULDAK'ta Halim D., 3 katlı evinin giriş katındaki ardiyede tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan Halim D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:43 Kaynak: DHA
Olay, saat 16.30 sıralarında Ontemmuz Mahallesi Karlık Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı evin giriş katında bulunan ve ardiye olarak kullanılan odadan silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Halim D.'yi başından vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim D., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Halim D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemede Halim D.'nin yanında bulunan tabanca balistik incelemeye gönderildi. D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı. - Zonguldak
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