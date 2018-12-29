Son Dakika Haberleri: Evinin Avlusunda Kucağında Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

Evinin Avlusunda Kucağında Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

1 saat önce

HATAY'ın Hassa ilçesinde Abdussamet K. (60) evinin avlusunda oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Evinin Avlusunda Kucağında Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu, System.String[]
HATAY'ın Hassa ilçesinde Abdussamet K. (60) evinin avlusunda oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde oturan Mehmet K., sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet K.'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Mehmet K., cep telefonuyla sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin

intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi için Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:29 Kaynak: DHA

Mehmet K, Hatay, Hassa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:55:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Avlusunda Kucağında Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]