Evinin Avlusunda Kucağında Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu
1 saat önce
HATAY'ın Hassa ilçesinde Abdussamet K. (60) evinin avlusunda oğlu tarafından ölü olarak bulundu.
HATAY'ın Hassa
ilçesinde Abdussamet K. (60) evinin avlusunda oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Hassa ilçesi Ardıçlı
Mahallesi'nde oturan Mehmet K., sabah işe gitmek için üst kattaki evinden indiği sırada babası Abdussamet K.'yi kanlar içerisinde buldu. Kısa süre şok geçiren Mehmet K., cep telefonuyla sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 çocuk babası Abdussamet K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kucağında av tüfeği olan Abdussamet K.'nin
intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi için Antakya
'daki Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:29 Kaynak: DHA
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