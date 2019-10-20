Son Dakika Haberleri: Evinin avlusunda ölü olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Evinin avlusunda ölü olarak bulundu

Evinin avlusunda ölü olarak bulundu

58 dakika önce

Karaman'da yaşlı bir adam, tek başına yaşadığı evinin avlusunda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu.

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Karaman'da yaşlı bir adam, tek başına yaşadığı evinin avlusunda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu.


Olay, Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan tek katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Salih Aşçı'yı evinin avlusunda yerde yatar vaziyette gören çevredeki esnaflar, durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ev etrafına şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Karaman Belediyesine ait cenaze aracı ile kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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