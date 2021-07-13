EVİN BAHÇESİNDE KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir evin bahçesinde yapılan kontrolde, 166 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zeytinliova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT), Ballıca Mahallesindeki bir evin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğunu öğrenince harekete geçti. Bugün saat 09.00 sıralarında yapılan baskında, ekili 166 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 18 gram kenevir tohumu bulundu. Olayla ilgili L.Ç. (48) adlı kadın ve eşi M.Ç. (48) gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri sürüyor.