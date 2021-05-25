Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı - Son Dakika

Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı

25.05.2021 09:55
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı, System.String[]

Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki işitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, korona virüs sürecinde turnuvalar iptal edilince evinin bahçesinde yaptığı antrenmanlarla Dünya Şampiyonası Milli Takım kampına çağrıldı.

Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki işitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, korona virüs sürecinde turnuvalar iptal edilince evinin bahçesinde yaptığı antrenmanlarla Dünya Şampiyonası Milli Takım kampına çağrıldı. Caklı, kamp öncesinde antrenörü ile birlikte Dünya Şampiyonu olmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlü İşitme Engelli Güreş Takımı'nın sporcusu olan 16 yaşındaki Yunus Emre Caklı, korona virüs döneminde ailesiyle beraber fındık toplayıp, antrenman salonuna çevirdiği evinin bahçesinde şampiyonalara hazırlandı. 2019 yılında Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda Türkiye 3.'sü olan Yunus Emre Caklı, Dünya Şampiyonası için yaptığı antrenmanları sonucunda İşitme Engelliler Milli Takım kampına çağrıldı. İlk kampını başarı ile tamamlayan Yunus Emre 2. kampa da davet edildi. Dünya Şampiyonası öncesi 3. kampa da çağrılmak için yoğun antrenman yapan Caklı, kampların ardından 2-11 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkarak Dünya Şampiyonu olup Deaflympics İşitme Engeliler Olimpiyatları'nda Milli Takım için yarışmayı hedefliyor.

"Dünya Şampiyonasında İstiklal Marşımızı okumak istiyorum"

Milli Takım 2. kampı öncesinde değerlendirme yapan Yunus Emre Caklı, "Geçen yıl Amasya'da Türkiye 3.'ncüsü olmuştum. Bu sene de turnuva olacaktı ancak korona virüs nedeniyle düzenlenmedi. Milli takıma davet edildi. Şimdi hedefim 3. kampa da katılmak. Oradan da İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na gitmek ve mindere çıkmak. Madalya kazanıp olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okumak. Antrenmanlar gayet güzel gidiyor. Hocamın verdiği çalışmalara devam ediyorum" dedi.

"Yunus Emre Caklı olimpiyat şampiyonu olabilecek potansiyele sahip"

Düzce İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Resul Yılmaz, "2019 yılından bu yana işitme engelliler güreş takımını çalıştırıyorum. 2019 yılında işitme engelliler güreş takımını kurduğumuzda rehberlik araştırma merkezi ile ortak yaptığımız çalışma ile il genelinde işitme engelli sporcuları belirledik. Bu taramalar sırasında Yunus Emre Caklı'yı okuduğu okulda bulduk. Ailesiyle ve kendisiyle konuştuk ikna ettik ve güreşi kabul etti. 2020 yılında 3 aylık sporcu olmasına rağmen Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Korona virüs nedeniyle 2021 yılında Türkiye şampiyonası yapılmadı. 2-11 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası milli takım kampına çağrıldı. 1. kampı başarı ile tamamladı. İlk kampta performansını beğendiler. Umudumuz 3 kampa da çağrılıp İstanbul'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkıp derece alması. Yunus Emre çalışkan bir sporcu. Ne verirsen hemen alabilen bir sporcu. Bütün antrenörlerin isteyeceği bir sporcu. Çalışkan, teknik, kuvvetli bir sporcu. İnşallah Dünya Şampiyonası'na gider ardından da olimpiyatlarda ülkemizi temsil eder" diye konuştu.

Milli takım formasıyla derece almak için mindere çıkacak

Yunus Emre Caklı 2 milli takım kampına çağrılarak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na gitmek için önemli adımı geride bıraktı. 3 aşamalı yapılan kampın 3. kısmına da çağrılmak için yoğun çaba harcayan Yunus Emre Caklı, 3 milli takım kampının ardından 2-11 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasıyla derece almak için mindere çıkacak. - DÜZCE

Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı
Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Yunus Emre, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:38 Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek         
11:32
Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır         
11:22
Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri         
11:06
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:37:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement