Evinin bahçesinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinin bahçesinde hayatını kaybetti

08.05.2022 00:07
Evinin bahçesinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olduğu öğrenilen bir kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olduğu öğrenilen bir kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çakırcaali Mahallesinde 19.00 sıralarında R.Y. (62) isimli kadın, komuşuları tarafından evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Ekiplerince yapılan müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Komşuları, kadının kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğunu ifade ederken, R.Y.'nin cenazesi ölü muayenesi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü. - MANİSA

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Alaşehir, Manisa, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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