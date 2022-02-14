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Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

14.02.2022 16:55
Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.B. adlı bir kişinin evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığına yönelik aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese baskın düzenleyen ekipler tarafından, M.B.'nin bahçesinde kaçak kazı alanında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1 adet sütun ve parçalı halde 2 adet sütun başlığı ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem gerçekleştirildiği aktarıldı. - İZMİR

Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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Kaçak Kazı, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika


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