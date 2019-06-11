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Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

8 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Kenevir, 3. Sayfa
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