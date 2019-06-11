Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
8 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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