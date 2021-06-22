Evinin bahçesinde kenevir yetiştiriyor! 85 yaşındaki yaşlı kadın mahekemeye çıkacak - Son Dakika

Evinin bahçesinde kenevir yetiştiriyor! 85 yaşındaki yaşlı kadın mahekemeye çıkacak
22.06.2021 09:23
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki yaşlı kadın gözaltına alındı. Bahçede boyları 20 ila 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı.
128 KÖK KENEVİRE EL KONULDU
Adli mercilerden alınan karar ileyapılan aramada evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli G.K.'nın 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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