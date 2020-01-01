Evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Evinin bahçesinde ölü bulundu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakıcısı ile birlikte yaşayan Melek Bayrak (77), evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakıcısı ile birlikte yaşayan Melek Bayrak (77), evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Bayrak'ın evinin penceresinden düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Melek Bayrak, 4'üncü kattaki evinde gece Türkmenistan uyruklu bakıcısı Kunduz Jorayeva tarafından tuvalete kaldırıldıktan sonra tekrar yatağına yatırıldı. Sabah uyanan Jorayeva, Melek Bayrak'ı uyandırmak için odasına gittiğinde yatağında bulamayınca, yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları apartmana geldiğinde Bayrak'ı bahçede yerde yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Bayrak'ın hayatının kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Melek Bayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ev ve apartmanın bahçesinde geniş kapsamlı inceleme yapan polis ekipleri, Bayrak'ın evinin penceresinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Atatürk Bulvarı, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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