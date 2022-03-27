Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika
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Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı

27.03.2022 20:49
Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla bacağından yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (73) isimli yaşlı kadın, ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada silah sesi duydu. Silah sesinin ardından bacağında ağrı hissedip kan aktığını gören kadın, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının burada yapılan tedavisinde, merminin bacağından girip çıktığı tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Turgutlu, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika


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