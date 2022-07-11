EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI - Son Dakika
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EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI

11.07.2022 20:25

ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Akgün (60), evinin önünde bulunan bahçede oturduğu esnada göğüs kısmında acı hissettiğini fark edince mermi isabet ettiğini anladı. Akgün, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis bölgede boş kovan aramaya başladı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI - Son Dakika
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