Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu
57 dakika önce
Kahramanmaraş'ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
'ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Olay, Onikişubat
ilçesine bağlı Tekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.B.K (2) evinin önündeki bahçede oynadığı esnada sağ eli akrep soktu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar
Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı