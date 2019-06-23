Son Dakika Haberleri: Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu
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Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.

Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.B.K (2) evinin önündeki bahçede oynadığı esnada sağ eli akrep soktu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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