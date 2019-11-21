Son Dakika Haberleri: Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu
Son Dakika Güncel Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu - Son Dakika

Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu

6 saat önce

İZMİT'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise haber verdi.

Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu, System.String[]
İZMİT'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise haber verdi. Bölgeye polislerle gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, Roma döneminden kaldığı sanılan taşı incelemek üzere aldı.

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., ağaç kökleri nedeniyle üzerinde çatlaklar olan bahçesindeki merdiveni yeniden yapmak için kırdı. A.Ş., bahçeden molozları topladığı sırada, merdivenin altından, üzerinde işlemeler olan taş çıktığını fark etti. Bunun üzerine A.Ş., taşın tarihi olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. Bölgeye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı tarihi eser uzmanı ekip, bahçede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müze Müdürlüğü'nün uzman ekibi de bölgeye gelerek, taşın ortaya çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinde, bölgede başka tarihi eser olmadığı belirlendi. Merdivenin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzeri işlemeli taş parçası, Müze Müdürlüğü ekibince incelenmek üzere götürüldü.


- Kocaeli
Yenidoğan Mahallesi, İzmit, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]