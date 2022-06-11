Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü

11.06.2022 18:58
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan (40), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan (40), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü
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Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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