Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu

22.02.2023 14:24

ANTALYA'da davulculuk yapan Handevi Gündoğan'ın (46) yalnız yaşadığı müstakil evin bahçesinde yanmış cesedi bulundu.

ANTALYA'da davulculuk yapan Handevi Gündoğan'ın (46) yalnız yaşadığı müstakil evin bahçesinde yanmış cesedi bulundu. En son gece yarısından sonra evinin önünde yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Gündoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'ta oturan, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Handevi Gündoğan'ı komşuları, bu sabah yalnız yaşadığı müstakil evinin bahçesinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündoğan'ın vücudunun tamamen yandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Handevi Gündoğan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Son olarak saat 02.30 sıralarında evinin önüne yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Handevi Gündoğan'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Gündoğan'ın akrabası Neşet Andariman, "Kimseye zararı olmayan çok iyi biriydi. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 Rus silah tüccarıyla takas edilmişti! Dünyaca ünlü basketbolcu Brittney Griner yeniden WNBA'de
11:06 Enkazda doğup öksüz kalan Afra, son depremde yeni evini de kaybetti
15:45 William Carvalho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Eşyalarımı toplamak üzereydim
15:43 Adana'daki apartman, görüntüyü çeken şahsı da hayrete düşürdü: Üstüne balonla mı koydular anlayamadım
15:35 Survivor tarihinde ilk! Deprem sonrası yarışmacılar eve alındı, iletişim serbest oldu
13:20 Burası deprem bölgesi değil! 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları, iki mahalleyi yutmak üzere
14:07 5 ay önce kaybolan Sedat Özcan'ın kemikleri bulundu! Kuzeni ile birlikte 4 kişi gözaltında
15:09 İmamoğlu: 2000 yılı sonrası inşa edilen yapıların sağlamlığını da inceleyeceğiz
15:00 Depremin ardından yapılan yayınlar incelendi! RTÜK'ten Halk TV, Tele1 ve FOX TV'ye ceza
13:13 İstanbul'da deprem tedirginliği: Fay hattından uzak ilçelere talep arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 16:42:06. #1.13#
SON DAKİKA: Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement