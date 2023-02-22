Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu

ANTALYA'da davulculuk yapan Handevi Gündoğan'ın (46) yalnız yaşadığı müstakil evin bahçesinde yanmış cesedi bulundu. En son gece yarısından sonra evinin önünde yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Gündoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'ta oturan, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Handevi Gündoğan'ı komşuları, bu sabah yalnız yaşadığı müstakil evinin bahçesinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündoğan'ın vücudunun tamamen yandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Handevi Gündoğan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı. Son olarak saat 02.30 sıralarında evinin önüne yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Handevi Gündoğan'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Gündoğan'ın akrabası Neşet Andariman, "Kimseye zararı olmayan çok iyi biriydi. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.