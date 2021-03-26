Evinin bahçesinde yetiştirdiği kaz yavruları yoğun talep görüyor - Son Dakika

Evinin bahçesinde yetiştirdiği kaz yavruları yoğun talep görüyor

26.03.2021 10:51
Evinin bahçesinde yetiştirdiği kaz yavruları yoğun talep görüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üniversite mezunu Kamil Erkan'ın, evinin bahçesinde kurduğu kuluçkahanede yetiştirdiği Alman Mast cinsi kaz yavruları Türkiye'nin pek çok şehrinden talep görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üniversite mezunu Kamil Erkan'ın, evinin bahçesinde kurduğu kuluçkahanede yetiştirdiği Alman Mast cinsi kaz yavruları Türkiye'nin pek çok şehrinden talep görüyor.

Ön lisans muhasebe mezunu 27 yaşındaki Erkan, bazı firmalarda çalıştıktan sonra kuzeninin tavsiyesi ile yaptığı araştırmalarının ardından iki yıl önce yaşadığı Akbaba köyündeki evinin bahçesinde Mast cinsi kaz yetiştiriciliğine başladı.

Erkan, kazların yumurta veriminin yüksek olması dolayısıyla yetiştiriciliğinden ziyade gelirinin daha iyi olduğunu düşüncesiyle yavru olarak satışını yapmak için kolları sıvadı.

Ailesinin de desteğiyle bahçesinin içerisine yaptığı 100 metrekarelik kapalı alana kuluçka makinesi yerleştiren Erkan, kazlardan topladığı yumurtalardan elde ettiği yavruların satışını yapıyor.

Erkan, AA muhabirine, Mast kazlarının yumurta ve et veriminin yüksek olması dolayısıyla piyasada ilgi gördüğünü söyledi.

Yetişkin 2 yaşındaki bir dişi kazın yılda 50 ila 70 arasında yumurta verdiğini dile getiren Erkan, şöyle konuştu:

"Kazın et verimi de 6-9 kilogram arasında değişiyor. Hem yumurta hem de etlik olarak diğer kaz cinslerine göre daha karlı olduğu için Alman Mast kazlarını tercih ettik. Bu hayvanların yumurtaları bize yurt dışından geldi. İki yıl boyunca bu hayvanları evimizde ürettik. Şu anda 300'ün üzerinde anaç kaz sayısına ulaştık."

"Yavrularımıza talep çok yoğun"

Erkan, son yıllarda Türkiye'de kaz etine yönelik büyük bir ilgi olduğunu, yumurtası ile ciğerinin de sağlık açısından tercih edildiğini anlattı.

Daha karlı olduğunu düşündükleri için kazları yavru şeklinde satışını yapmaya karar verdiklerine dikkati çeken Erkan, "Bu yıl faaliyete geçirdiğimiz kuluçkahanemizde 3 bin 500-4 bin arasında kaz yavrusu üretmeyi planlıyoruz. Gün sayısı ve bakımına göre bir yavrunun fiyatı 60-80 lira arasında değişiyor. Yavrularımıza talep çok yoğun. Bursa, Bolu, İstanbul ve Muğla'dan sürekli sipariş alıyoruz. Yine Çanakkale, Edirne, Kırıkkale, Konya ve Kütahya'dan arayanlar oluyor. Siparişlere de yetiştirebildiğimiz ölçüde cevap vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yavruların sağlık kontrolü takibini yapan veteriner Hekim İbrahim Vural da ilçenin kazların yetişmesi için uygun bir iklime sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sürekli kaz ile civcivlerin sağlık kontrolleri ve periyodik aşılamalarını yapıyoruz. Yine periyodik olarak beslenme ve gelişim takiplerini de gözlemliyoruz. Kaz yavrularımız gayet sağlıklı ve neşeli. Beslenmeleri ideal seviyede. Fiziksel gelişimleri ve görünümleri de çok iyi düzeyde." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinin bahçesinde yetiştirdiği kaz yavruları yoğun talep görüyor - Son Dakika


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