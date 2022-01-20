Evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmran Mahallesi'ndeki evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu ile serada ekili 232 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, ev sahibi E.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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