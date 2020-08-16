Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Saygı Sokak üzerindeki ikametinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düşen A.Y.isimli şahıs ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 03:22

Kaynak: İHA

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